9.8 مليارات مسافر في مطارات العالم خلال 2025

كشف التقرير السنوي لحركة المطارات العالمية لعام 2026، الصادر عن مجلس المطارات الدولي، عن تسجيل مطارات العالم رقماً قياسياً غير مسبوق باستقبالها 9.8 مليارات مسافر خلال 2025، إلى جانب وصول أحجام الشحن الجوي إلى أعلى مستوياتها التاريخية، وفي المقابل أشار التقرير إلى تباطؤ زخم هذا النمو خلال العام الجاري نتيجة التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية المتزايدة، على الرغم من استمرار نمو قطاع الشحن.

وتستند الأرقام الواردة في التقرير إلى بيانات جُمِعت من 2817 مطاراً تجارياً حول العالم -وهي أضخم قاعدة بيانات يغطيها المجلس حتى الآن - لتستوعب ما يُقدَّر بنحو 97 % من إجمالي حركة المسافرين المجدولة عالمياً، ما يقدّم الصورة الأكثر شمولاً ودقة حول حركة التناقل عبر المطارات الدولية.

وأكد جاستين إرباتشي، المدير العام لمجلس المطارات الدولي، أن نتائج 2025 تجدد ما أثبتته هذه الصناعة مراراً وتكراراً بأن الطلب طويل الأجل على السفر الجوي لا يزال قوياً، وأن القطاع يتجه نحو حاجة ملحة لمزيد من الطاقة الاستيعابية.

وأوضح أن تلبية هذا الطلب تتطلب توسيع السعة الاستيعابية بالتوازي مع تعظيم الاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة بالفعل، مشدداً على ضرورة الدفع باتجاه سن تشريعات تنظيمية تنشط الاستثمارات بدلاً من كبحها، مع عدم إغفال حقيقة أن المطارات تشكل أصولاً استراتيجية حيوية لمجتمعاتها.



وعلى صعيد مؤشرات 2025 سجل الشحن الجوي ذروة قياسية بلغت 131.2 مليون طن، فيما ارتفعت حركة الطائرات إلى 103.1 ملايين حركة، وكان السفر الدولي المحرك الرئيس لنمو حركة المسافرين بزيادة بلغت 6.1 %، متجاوزاً بفارق واضح نمو السفر الداخلي، الذي اقتصر على 1.7 %، كما ارتفع إجمالي الشحن الجوي العالمي بنسبة 3.3 %، وزادت حركة الطائرات بنسبة 2.0 %.

وشمل النمو معظم أقاليم العالم خلال 2025، حيث تصدرت أفريقيا المشهد بزيادة 9.0 %، تلاها الشرق الأوسط بنسبة 6.5 %، وآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.1 %، وأمريكا اللاتينية والكاريبي بنسبة 4.5 %، بينما سجلت أوروبا نمواً بنسبة 4.2 %.