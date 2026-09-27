تباين أداء أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل خام برنت مكاسب بنسبة 0.43 %، منهياً التعاملات عند 104.32 دولارات للبرميل. بينما على الجانب الآخر، سجل الخام الأمريكي خسارة أسبوعية بأكثر من 7 % إلى مستوى 92.41 دولاراً للبرميل.

وتترقب الأسواق الأنباء المرتبطة باحتمالات التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد محادثات أُجريت بين الجانبين، بالتزامن مع تقييم تصاعد التوترات في المنطقة وتأثيراتها على الإمدادات على الجانب الآخر.

وقال محللون في شركة استشارات الطاقة «ريتربوش اند أسوشيتس» في مذكرة: «يتعرض قطاع الطاقة مجدداً لضغوط... إذ تواصل السوق تقييم احتمال فرض حظر أمريكي على صادرات الديزل، فيما يسهم الحديث عن تقدم دبلوماسي نحو فتح مضيق هرمز في زيادة البيع».