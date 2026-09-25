صعود المؤشرات الأوروبية مع ‌تراجع ​أسعار النفط



ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، بالتزامن مع انخفاض عوائد السندات الحكومية بمنطقة اليورو والمملكة المتحدة، مع ‌تراجع ​أسعار النفط، رغم استمرار توخي المستثمرين الحذر إزاء التطورات في الشرق الأوسط.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % إلى 640.66 نقطة بحلول الساعة 0704 بتوقيت ⁠جرينتش، على المسار صوب أول مكاسب أسبوعية له بعد خسائر لثلاثة أسابيع متتالية. وارتفعت معظم البورصات الإقليمية.

وتراجعت أسعار النفط ‌بعد مكاسب لجلستين، في وقت قيّم فيه المستثمرون احتمالات التوصل إلى هدنة بين ‌الولايات المتحدة وإيران.

وكانت أسهم قطاع الطاقة من بين أكبر ​الخاسرين بانخفاض ‌0.7 %.

في المقابل، ​ارتفعت أسهم شركات الطيران ⁠الحساسة لتكاليف الوقود، إذ صعد سهما ريان إير ولوفتهانزا بأكثر من اثنين بالمئة لكل ​منهما. ⁠وزاد ⁠مؤشر قطاع شركات السفر والترفيه 1.2 %.

في سياق منفصل، أظهر مسح تراجع ثقة ⁠المستهلكين في ألمانيا بوتيرة أكبر من المتوقع قبيل أكتوبر، بعدما أثرت زيادة أسعار الطاقة سلباً على توقعات الأسر بشأن الدخل. وصعد المؤشر داكس الألماني ‌0.6 %.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، قفز سهم شركة ​كونكرينز الفنلندية لصناعة المعدات الصناعية 5.1 % بعد أن أطلقت الشركة برنامجاً لإعادة شراء الأسهم ورفعت أهدافها المالية.