صعود المؤشرات اليابانية مدعومة بمكاسب شركات الذكاء ​الاصطناعي



ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة مدعومة بمكاسب أسهم شركات الذكاء ​الاصطناعي وارتفع المؤشر نيكاي ​للجلسة الخامسة على التوالي، وسط إقبال المستثمرين على الشراء قبل يوم الاثنين عندما تنتهي فرصة التأهل للحصول على توزيعات الأرباح نصف السنوية.

وصعد المؤشر نيكاي 1.30 % ليغلق عند 66364.20 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً تجاوز 2 % منذ بداية الأسبوع ⁠الذي شهد عدداً أقل من أيام التداول بسبب العطلات. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.31 % ليصل إلى 4128.59 نقطة.

وقال دايسوكي هاشيزومي، كبير خبراء الاقتصاد ‌في دايوا سيكيوريتيز: «اشترى المستثمرون الأسهم لضمان حقهم في الحصول على توزيعات الأرباح، ولكن الأهم من ذلك أن الطلب على ‌الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية دعم السوق».

وسجلت أسهم ‌البنوك، التي عادة ما تقدم توزيعات أرباح ‌أعلى، أفضل أداء بين 33 ‌مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو، حيث ارتفعت 4.08 %.

وارتفعت أسهم مجموعة ​ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ‌3.95 %، في ​حين ارتفعت أسهم مجموعة ⁠سوميتومو ميتسوي المالية 3.59 %.

وزادت أسهم شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست اللتان تعملان في مجال الرقائق الإلكترونية، بنسبة 4.82 ​% و2.84 % على الترتيب لتمنح أكبر الدعم للمؤشر نيكاي.

وارتفع سهم شركة إيبيدن لتصنيع مكونات وحدات المعالجة المركزية 4.2 %، بعد أن ⁠قفز 14.57 % في الجلسة السابقة.

وقال هاشيزومي: إن البيانات الاقتصادية القوية تدعم أسهم شركات التكنولوجيا.

وانخفضت أسهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا 3.18 %، بعد أن تراجعت أسهم أوراكل 3 % خلال ‌الليل، عقب تقرير أفاد أن أوراكل أعلنت حالة القوة القاهرة لوحدة ​بلو أول المطورة لمركز بيانات ضخم في نيو مكسيكو، مشيرة إلى تأخيرات محتملة في تأمين الطاقة للمشروع.

وارتفع 171 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 51 سهماً، مع بقاء ​3 أسهم دون ‌تغيير.