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أفضل 10 قطاعات للاستثمار الأجنبي في 2026

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البيان

أعلن المستثمرون العالميون عن استثمارات جديدة عابرة للحدود بقيمة 538 مليار دولار تقريباً في النصف الأول من عام 2026، حيث برزت البنية التحتية للذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لتدفق رأس المال، وتُعد الاتصالات القطاع الأول للاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، حيث اجتذبت 139 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، فيما شكلت مراكز البيانات أكثر من 94% من استثمارات الاتصالات.