تراجع المؤشرات الأوروبية وسط ترقب المحادثات بين الولايات المتحدة والصين



تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات، الخميس، في ظل تقييم المستثمرين آفاق المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة والصين، مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % إلى 637.56 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، كما سجلت معظم البورصات الأوروبية انخفاضاً خلال ⁠التعاملات.

وتوخى المستثمرون الحذر إذ أبقت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أسواق الطاقة في حالة تقلب، وأجرى مسؤولون إيرانيون اتصالات مع مبعوثين أمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن الجانبين أشارا إلى عدم إحراز تقدم يذكر نحو إنهاء الصراع.

وارتفعت أسعار النفط قليلاً ‌مع إعادة المتعاملين تقييم مخاطر الإمدادات المرتبطة ‌بالصراع في الشرق ‌الأوسط، في حين استقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق مستوى 100 ​دولار للبرميل.

وزادت ‌أسهم قطاع ​الطاقة الأوروبي 0.3 %، ⁠في حين قادت أسهم قطاعي الطيران والدفاع الخسائر، متأثرة بأداء شركتي ساب وهينزولت، كما تتجه الأنظار ​إلى ⁠القمة ⁠المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وسط تفاؤل بتحقيق تقدم في العلاقات ⁠التجارية.

وعلى صعيد الأسهم الفردية قفز سهم شيلي جروب 6.2 % بعدما أعلنت شركة شنايدر عزمها التقدم بعرض استحواذ بقيمة 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار) للشركة البلغارية المتخصصة في تصنيع الأجهزة الذكية.

وتراجع سهم شركة إتش اند إم 2.5 ​% رغم إعلان مجموعة الأزياء السويدية تحقيق نمو في أرباحها التشغيلية، خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس بأكثر من المتوقع.