نموذج للذكاء الاصطناعي يصل دون تصريح إلى موقع حكومي أسترالي



قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إن نموذجاً للذكاء الاصطناعي من شركة «أوبن إيه آي» تمكن من الوصول دون تصريح إلى موقع حكومي أسترالي واحد على الأقل.

وأوضح ألبانيز أن أحد وكلاء «أوبن إيه آي» تمكن من الوصول إلى ملفات عامة، وغير عامة على بوابة إحصاءات «ميديكير»، و«ميديكير» هو نظام التأمين الصحي الشامل الممول من الحكومة في أستراليا.

وأضاف ألبانيز أن ثلاثة أنظمة حكومية أخرى ربما تكون قد تأثرت أيضاً.

وقال ألبانيز للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إنه لا يُعتقد أن أي معلومات شخصية قد تم الوصول إليها، لكن التحقيقات كانت لا تزال جارية. وتابع: «ومع ذلك فإن هذا الوضع غير مقبول بوضوح».

وأوضح ألبانيز أن الحادث وقع في يونيو، لكن أستراليا لم تُخطر به حتى سبتمبر، عبر رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى صندوق بريد عام.

وقال ألبانيز إنه تحدث مع الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، سام ألتمان، ليعرب عن «القلق البالغ» الذي تشعر به أستراليا إزاء الحادث، والطريقة التي أُخطرت بها الحكومة.

وأضاف: «لقد كان الأمر صادماً لأنه حدث بالفعل وكان خطيراً، لكنني أعتقد أيضاً أنه كان أمراً متوقعاً، بما في ذلك أن شركات الذكاء الاصطناعي نفسها قالت إن أحد المخاطر التي يتعين علينا التعامل معها هنا هو أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسلك مساره الخاص».

وقالت «أوبن إيه آي» في بيان: «إن الاختراق اكتُشف في أغسطس خلال عملية مراجعة». وأضافت الشركة أنها لم تجد أي دليل على الوصول إلى سجلات المرضى.