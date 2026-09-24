الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين، أمس، وسط توقعات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب.

وسجل اليورو 1.1446 دولار في التعاملات المبكرة، ليظل قرب أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو، بينما بلغ الجنيه ⁠الاسترليني 1.3337 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 100.56 نقطة.

وانصب تركيز أسواق العملات على موجة رفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة والتصريحات المتشددة من جانب البنوك المركزية الكبرى، في وقت يدفع فيه الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران أسعار النفط إلى الارتفاع ويغذي المخاوف من التضخم.

ويتوقع المستثمرون الآن مزيداً من التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية، بعدما أشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال إقرار زيادات أخرى في أسعار الفائدة إذا لم يتراجع التضخم.

وقال كيران وليامز ​من شركة إنتاتش ‌كابيتال ماركتس: «يبدو ​أن الدعم الذي يستمده الدولار من ⁠أسعار الفائدة متين، لكن أسواق العقود الآجلة تتوقع وتيرة تشديد نقدي تفوق توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي نفسه؛ لذلك بات الدولار بحاجة ​إلى بيانات ⁠تؤكد هذا المسار».

ولا ⁠تزال أسواق النفط تحظى بالاهتمام، إذ بلغت العقود الآجلة لخام برنت 99.22 دولاراً للبرميل وسط آمال في أن تفتح الجهود الدبلوماسية ⁠خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الطريق نحو تسوية للحرب في الشرق الأوسط.

وبلغ الين الياباني 157.55 مقابل ​الدولار في وقت ظل فيه المتعاملون حذرين من احتمال تدخل السلطات في سوق الصرف، بعدما اعتبرت الأسواق أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في 31 عاماً ​لم يكن متشدداً بالقدر الكافي.

وينعكس التوتر الجيوسياسي الراهن في الشرق الأوسط بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد، ما يعزز مخاوف عودة الضغوط التضخمية.