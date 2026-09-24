قائمة أكبر حائزي السندات الأمريكية بنهاية يوليو 2026

تواصل اليابان تصدرها قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية بنهاية يوليو 2026 بقيمة 1.10 تريليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ998.3 مليار دولار، فيما جاءت الصين في المركز الثالث بـ 618 مليار دولار، حيث تعمل الأخيرة على تقليص حيازاتها تدريجياً، والاتجاه نحو الذهب.



