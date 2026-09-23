"التعاون الاقتصادي والتنمية" ترفع توقعاتها لعام 2027 إلى 3.6 بالمئة

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ⁠اليوم أن يرتفع النمو العالمي إلى ثلاثة بالمئة فقط، مقارنة مع 3.1 بالمئة في يونيو .

ورفعت المنظمة توقعاتها لعام 2027 إلى 3.6 %.

وقالت إن الاستثمارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تساعد الاقتصاد العالمي على الصمود بشكل أفضل قليلا مما كان متوقعا هذا العام، لكن أزمة الطاقة تزداد ترسخا، مما يضغط على التوقعات لعام 2027. وأشارت المنظمة إلى أن الإنفاق القوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بدءا من مراكز البيانات ووصولا إلى أشباه الموصلات، شكل ركيزة أساسية للمتانة الاقتصادية هذا العام .