طلب أولي يتجاوز 20 مليار دولار على سندات «سوفت بنك» عالية المخاطر

سجلت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية طلبات أولية تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار، في واحد من أكبر إصدارات السندات عالية المخاطر تاريخياً، حيث يسعى المستثمرون للاستفادة من العوائد القياسية المرجح تقديمها لتغطية تمويل الاستثمارات في شركة «أوبن إيه آي»، بحسب تقرير.

ووفقاً لما نقلته «بلومبرغ» عن مصادر على دراية بالأمر، يعكس هذا الاهتمام مؤشرات أولية غير ملزمة من المستثمرين، ويُعد مقياساً مبدئياً يسبق مرحلة التسعير، المتوقع إجراؤها يوم الخميس، حيث تسعى «سوفت بنك» لجمع ما يعادل أكثر من 11 مليار دولار من خلال هذه الصفقة.

وقد جرت مناقشات حول عائد محتمل يصل إلى نحو 10% للشريحة الدولارية الأطول أجلاً (سندات لأجل 7.5 سنوات)، بينما نوقش عائد في نطاق 8.5% تقريباً للشريحة الأطول أجلاً المقومة باليورو (تستحق بعد 6 سنوات)، وتُعد مستويات قياسية لتلك العملات والآجال الزمنية في حال تم التسعير بناءً عليها.

ويعكس الإقبال الضخم ثقة المستثمرين في قدرة «سوفت بنك» على سداد ديونها رغم تصنيفها الائتماني دون الاستثماري (+BB)، لكن العوائد المرتفعة تبرز تزايد مخاوف الأسواق من كلفة التمويل الباهظة لمشاريع الذكاء الاصطناعي.