ديمون: إنفاق الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى تريليون دولار في 2027

توقع جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورغان تشيس»، أن يصل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي عبر منظومة شركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى نحو تريليون دولار العام المقبل، مقارنة بنحو 700 مليار دولار خلال العام الجاري، مع استمرار الشركات في ضخ استثمارات ضخمة لتوسيع قدراتها في هذا المجال.

وقال ديمون، وفقاً لما نقلته شبكة «سي إن بي سي»: إن طفرة الذكاء الاصطناعي تسهم في دعم النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد في الوقت نفسه الضغوط التضخمية، مع توسع الشركات في التوظيف وبناء المصانع ومحطات الطاقة وشراء المعدات والمواد اللازمة لتطوير البنية التحتية المرتبطة بالتكنولوجيا.

وأشار إلى أن تحديد الشركات التي ستخرج كأكبر الفائزين من موجة الذكاء الاصطناعي لا يزال مبكراً، مستشهداً بما حدث خلال فقاعة الإنترنت، عندما تدفقت استثمارات ضخمة على شركات التكنولوجيا قبل أن يتضح لاحقاً أي نماذج الأعمال قادرة على تحقيق عوائد مستدامة.

وأوضح ديمون أن قياس العائد على استثمارات الذكاء الاصطناعي ليس دائماً أمراً مباشراً، إذ قد تصبح بعض الاستثمارات «ضرورية للمنافسة»، حتى إذا لم تحقق عائداً مالياً واضحاً في المدى القصير، بينما يصعب قياس فوائد أخرى، مثل تحسين تجربة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية.

وحذر ديمون كذلك من استمرار الضغوط التضخمية، قائلاً: إن التضخم قد لا يتراجع، بل ربما يرتفع قليلاً، داعياً مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الالتزام بمستهدفه البالغ 2 %.

وتسلط تصريحاته الضوء على حجم الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي، الذي لم يعد يقتصر على شراء الرقائق والخوادم، بل يمتد إلى مراكز البيانات وشبكات الكهرباء والمصانع والبنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتنامي على القدرات الحاسوبية.