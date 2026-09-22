«مورغان ستانلي»: «وول ستريت» مهددة بهبوط 7 %

قال محللون لدى بنك «مورغان ستانلي» إن الأسهم الأمريكية قد تتعرض لضغوط إذا ارتفعت أسعار الطاقة مجدداً وزادت تقلبات سوق السندات، ما قد يدفع مؤشر «إس آند بي 500» للانخفاض بما يصل إلى 7%.

وكتب فريق بقيادة مايكل ويلسون أنه رغم مساعدة قوة أرباح الشركات أسعار الأسهم على تحمّل ارتفاع عوائد السندات حتى الآن، فإن تقييمات مؤشر «إس آند بي 500» تراجعت خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى أدنى مستوياتها منذ مارس.

وكتب ويلسون في مذكرة: «إذا ازداد تصحيح التقييمات سوءاً على المدى القريب نتيجة لمزيد من تشديد الأوضاع المالية و/أو الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، فإننا نعتقد أن مؤشر إس آند بي 500 قد ينخفض إلى 7100 نقطة قبل أن تستأنف السوق الصاعدة مسارها بحلول نهاية العام».

وهذا المستوى يشير إلى تراجع بنسبة 7% مقارنة بإغلاق المؤشر يوم الجمعة. ويتوقع ويلسون أيضاً تزايد التقلبات مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.