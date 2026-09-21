ترامب يعلن عن صفقة "ضخمة" لشراء أسمدة من بيلاروس حليفة روسيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عبر منصته "تروث سوشال" أنه بصدد التحضير لاتفاق "ضخم" لشراء البوتاس، وهو معدن يُستخدم بشكل أساسي كسماد، مع بيلاروس حليفة روسيا.

وأضاف الرئيس الأميركي أن "الأسعار ستكون أقل بكثير مما ندفعه اليوم لكندا"، التي تُعد حالياً المورّد الأول للولايات المتحدة بفارق كبير.

ويأتي هذا الإعلان في ظل نزاع تجاري محتدم بين الولايات المتحدة وكندا.

وتستورد الولايات المتحدة كل كميات البوتاس المستخدمة في البلاد تقريباً. ففي عام 2024، جاءت 79% من هذه الواردات من كندا، تلتها بفارق كبير روسيا (11%) وبيلاروس (4%)، وذلك وفق بيانات هيئة "يو اس جي اس" الحكومية الأميركية.

وكان اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 قد أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البوتاس. ورغم أن الأسعار انخفضت قليلا بعد ذلك، إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة.

