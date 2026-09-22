«بتكوين» تقفز لأعلى مستوى في 9 أشهر

شهدت أسواق العملات المشفرة مكاسب ملحوظة وارتفاعات جماعية خلال تعاملات أمس، مدفوعة بزخم إيجابي قوي، عقب نجاح صناديق بتكوين المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب تدفقات مالية ضخمة بلغت نحو 593 مليون دولار أمريكي في يومين.

وخلال التداولات، قفزت العملة المشفرة الأبرز «بتكوين» بأكثر من 4.4% لتخترق مستويات مرتفعة وتتداول عند مستوى 84814 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 2026، ما يعزز التكهنات بقرب اختبار مستويات قياسية جديدة إذا استمر الزخم الشرائي الحالي.

ولم تكن بقية العملات الرئيسة بمنأى عن هذا الصعود؛ فقد صعدت «الإيثريوم» بنسبة 3.49% لتبلغ مستوى 2723 دولاراً، مسجلةً أداءً إيجابياً يعكس استقرار الطلب على شبكتها الذكية.

وفي السياق ذاته، سجلت العملات البديلة مكاسب قوية؛ حيث صعدت عملة «سولانا» بنسبة 5.82% ليصل سعرها إلى 116.69 دولاراً.

كما ارتفعت عملة «إكس آر بي» بنسبة 5.56% مسجلة 1.49 دولار، في حين زادت عملة «دوجكوين» بنسبة 6.95% لتبلغ 0.093 دولار، مستفيدة من موجة التفاؤل العام التي اجتاحت أسواق التجزئة والمضاربات قصيرة الأجل.

ويرى محللون ماليون أن هذه التدفقات القياسية تعكس تحولاً جذرياً في نظرة المستثمرين المؤسسيين نحو قطاع التشفير.

حيث باتت هذه الصناديق جسراً آمناً ومباشراً يربط رؤوس الأموال التقليدية بأسواق الأصول الرقمية، مما ينذر بمزيد من السيولة والدعم السعري خلال الفترة المقبلة، شريطة استقرار المعطيات الاقتصادية الكلية وسياسات البنوك المركزية العالمية.

وعلى صعيد التوقعات الفنية، تشير قراءات الخبراء إلى أن استمرار تدفق السيولة عبر صناديق المؤشرات قد يدفع «بتكوين» لاختبار حاجز المقاومة الرئيس القادم عند مستويات تتجاوز 88 ألف دولار، مع وجود دعوم قوية قرب منطقة 81 ألف دولار في حال حدوث أي عمليات جني أرباح مؤقتة.