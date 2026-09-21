«إيه إم دي» تدخل نادي التريليون دولار

واصل سهم شركة «إيه إم دي» (AMD) أداءه الاستثنائي، خلال تعاملات اليوم، مسجلاً ارتفاعاً قوياً، دفع القيمة السوقية للشركة إلى ما يقرب من تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها، خلال التداولات، في خطوة تعكس تنامي ثقة المستثمرين بقدرة الشركة على اقتناص حصة أكبر من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي العالمي.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 9.12 % إلى 610.9 دولارات، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى نحو 997.7 مليار دولار خلال التداولات، بعدما تجاوزت حاجز التريليون دولار لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة، قبل أن تتراجع القيمة السوقية قليلاً مع تقلبات التداولات.

ويأتي هذا الأداء اللافت في ظل موجة صعود غير مسبوقة، تشهدها شركات أشباه الموصلات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت «إيه إم دي» رابع شركة أمريكية متخصصة في صناعة الرقائق، تتجاوز قيمتها السوقية مستوى التريليون دولار، بعد كل من «إنفيديا» و«برودكوم» و«ميكرون تكنولوجي».

واستفادت «إيه إم دي» بشكل خاص من الإقبال المتزايد على حلولها الخاصة بمراكز البيانات، لا سيما مع تنامي استخدام وحدات المعالجة المركزية (CPU)، جنباً إلى جنب مع وحدات معالجة الرسوميات (GPU) في البنية التحتية المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.