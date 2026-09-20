أداء متباين في أسواق النفط

سجلت أسعار النفط تبايناً في أدائها الأسبوعي بنهاية التعاملات، إذ أغلقت أسعار العقود الآجلة لخام برنت على تراجع بنسبة 0.71 %. وانخفض سعر البرميل ليصل إلى مستوى 103.87 دولارات، مقارنة بسعر تسوية نهاية الأسبوع الماضي البالغ 104.61 دولارات، ليفقد الخام نحو 0.74 دولار في أسبوع.

في المقابل، خالفت أسعار الخام الأمريكي هذا الاتجاه الهبوطي لتحقق ارتفاعاً بنسبة 0.25 % بنهاية الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة إلى 100.30 دولار، بعد أن كانت قد سجلت في تسوية نهاية الأسبوع السابق 100.05 دولار، محققة زيادة قدرها 0.25 دولار للبرميل.

يعبر ذلك التباين عن تقلبات الأسعار خلال الأسبوع، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على أسعار الخامين.