الدولار عند أعلى مستوى في 7 أسابيع

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ​7 أسابيع، أمس، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌أسعار الفائدة ​وأكد مجدداً التزامه بكبح التضخم، لكن العملة الأمريكية تراجعت لاحقاً مع استمرار انخفاض أسعار الطاقة في ظل انحسار المخاوف بشأن الإمدادات.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة، وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش استقلالية البنك على الرغم من الدعوات ⁠المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض.

وقال مايكل فيستر المحلل في كومرتس بنك: «يكمن الخطر الأكبر على الدولار الأمريكي في تكثيف الرئيس الأمريكي للضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي مجدداً في الأسابيع المقبلة، ما قد يؤدي ‌إلى تجدد الشكوك حول استقلالية البنك المركزي».

وأضاف: «مع ذلك، بذل مجلس الاحتياطي الاتحادي نفسه قصارى جهده لتبديد هذه الشكوك».

ويميل الدولار للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط لأن الاقتصاد الأمريكي ‌أقل تعرضاً لصدمات الطاقة مقارنة ‌بالعديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، ما يجذب الطلب على حساب عملات مثل اليورو والين. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ​العملة الأمريكية مقابل ⁠مجموعة من العملات، 100.36 ⁠نقطة، وهو أقوى مستوى له منذ 31 يوليو، ونزل في أحدث قراءة 0.16% إلى 100.13.

وارتفع اليورو 0.14% إلى 1.1481 دولار بعد أن وصل إلى 1.1456 ⁠دولار، وهو أدنى مستوى له في سبعة أسابيع.

وصعد الجنيه الاسترليني 0.10% إلى 1.3395 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم.

وفي اليابان، قال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا، رداً على سؤال حول خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن اليابان ستواصل السعي للحفاظ على تحركات منظمة ‌للين من خلال التواصل الوثيق مع الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة، اليوم، إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً ويشير إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض.

ونزل الدولار 0.41% ​أمام العملة اليابانية إلى ‌155.49 يناً.