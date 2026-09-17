«أوبن إيه.آي» تستهدف تقييماً بـ 1.2 تريليون دولار

أجرت شركة «أوبن إيه.آي» محادثات مع مستثمرين كبار بخصوص جولة جديدة لجمع رأس المال من شأنها أن ترفع تقييم الشركة المطورة لتطبيق «تشات جي.بي.تي» إلى نحو 1.2 تريليون دولار قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وكانت الشركة أغلقت جولة تمويل في مارس الماضي بتمويل تعهد به المستثمرون قدره 122 مليار دولار، ما رفع قيمتها السوقية إلى 852 ملياراً.
وسبق وذكر رئيس أوبن إيه.آي التنفيذي سام ألتمان أن الشركة لن تطرح أسهمها للاكتتاب العام في 2026، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن الذكاء الاصطناعي.
وتسعى «أوبن إيه.آي» ومنافستها «أنثروبيك» إلى فرض مزيد من الضوابط التنظيمية على الذكاء الاصطناعي لضمان تطوير هذه التكنولوجيا بطرق تعزز السلامة وسط مخاوف بشأن الأمن وإساءة الاستخدام.