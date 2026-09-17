«أوبن إيه.آي» تستهدف تقييماً بـ 1.2 تريليون دولار

أجرت شركة «أوبن إيه.آي» محادثات مع مستثمرين كبار بخصوص جولة جديدة لجمع رأس المال من شأنها أن ترفع تقييم الشركة ​المطورة لتطبيق «تشات جي.بي.تي» إلى نحو 1.2 تريليون دولار قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت الشركة أغلقت جولة تمويل في مارس الماضي بتمويل تعهد به المستثمرون قدره 122 مليار ⁠دولار، ما رفع قيمتها السوقية إلى 852 ملياراً.

وسبق وذكر رئيس أوبن إيه.آي التنفيذي سام ألتمان أن الشركة لن تطرح أسهمها ⁠للاكتتاب العام في 2026، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن الذكاء الاصطناعي.

وتسعى «أوبن إيه.آي» ومنافستها «أنثروبيك» إلى فرض مزيد من الضوابط التنظيمية على الذكاء الاصطناعي لضمان تطوير ​هذه التكنولوجيا بطرق ‌تعزز السلامة وسط مخاوف بشأن الأمن وإساءة الاستخدام.