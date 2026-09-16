الدولار يرتفع مع توقعات رفع الفائدة

انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته في شهر ​مقابل الدولار، الذي ارتفع، أمس، بعدما أدت زيادة أسعار النفط إلى رفع ‌عوائد سندات ​الخزانة وتعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات 7.2 نقاط أساس أمس إلى 5.03 % لتبلغ أعلى مستوى لها منذ 2007.

وتتوقع الأسواق الآن أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، اليوم، أمر شبه مؤكد، إذ تشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى احتمال يتجاوز 94 بالمئة تقريباً لرفع أسعار الفائدة.

وتحت ضغط قوة العملة الأمريكية، انخفض اليورو ‌0.1 % إلى 1.153 دولار ليحوم بالقرب ‌من أدنى مستوى له منذ 14 أغسطس.

وتراجع الجنيه الاسترليني 0.1 % إلى 1.34 دولار قبل أن يصدر بنك ​إنجلترا قراره بشأن ‌أسعار الفائدة غداً، وتميل الآراء ​إلى الإبقاء عليها دون تغيير. وأظهرت بيانات صدرت، أمس، استمرار ضعف سوق العمل البريطاني، إذ سجلت الوظائف الشاغرة أدنى مستوى لها ​في أربع سنوات، بينما ⁠ظل نمو الأجور ⁠ثابتاً.

وانخفض الين عن أعلى مستوى له في سبعة أشهر، إذ صعد الدولار أمامه بنحو 0.4 % إلى 154.94 يناً قبل رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة المتوقع يوم الجمعة، وتراجع ⁠الين لفترة وجيزة متجاوزاً مستوى 155 للمرة الأولى منذ أسبوع.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.1 %، ليسجل لفترة وجيزة أدنى مستوى له في شهرين، ونزل الدولار الأسترالي أيضاً 0.2 % إلى 0.712 دولار أمريكي.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس ‌قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 % إلى 99.61 نقطة، ليقترب من أعلى مستوى له ​في أسبوعين تقريباً، مدعوماً أيضاً بتراجع الإقبال على المخاطرة مع انخفاض أسواق الأسهم.

واستقر اليوان في المعاملات الخارجية عند 6.714 مقابل الدولار، متأرجحاً بالقرب من أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعدما أظهرت بيانات أن القطاع الصناعي في الصين استعاد قوته ​في أغسطس رغم استمرار ضعف ‌الاستهلاك.