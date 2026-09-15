«بتكوين» تتداول فوق 78.5 ألف دولار

ارتفعت أغلب العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، في ظل متابعة التوترات في الشرق الأوسط.

وصعدت عملة بتكوين 1.68% إلى 78515 دولاراً، فيما تراجعت عملة الإيثريوم 0.23% إلى 2499 دولاراً، وصعد سولانا 0.60% إلى 101.47 دولار، وزاد إكس آر بي 3.14% إلى 1.40 دولار.

يأتي هذا الارتفاع في وقت يشهد فيه سوق الأصول الرقمية تحولاً هيكلياً يعيد تشكيل سلوك المستثمرين أمام الصدمات الجيوسياسية والاقتصادية؛ فتاريخياً.

كانت العملات المشفرة تتفاعل مع الأزمات الدولية كأصول مضاربة عالية المخاطر تتعرض لموجات بيع سريعة، إلا أن تزايد الانخراط المؤسسي رسخ مكانة «بتكوين» تدريجياً كأداة تحوط موازية لـ«الذهب الرقمي» في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة والضغوط التضخمية الناتجة عن التوترات الإقليمية.

وتلعب التدفقات الرأسمالية عبر صناديق الاستثمار المتداولة الفورية (Spot ETFs) دوراً حاسماً في استقرار الأسعار فوق مستويات الدعم التاريخية.

إذ فتحت هذه الأدوات المالية المنظمة الباب أمام سيولة ضخمة من المؤسسات الاستثمارية وصناديق التحوط العالمية، ما منح السوق عمقاً إضافياً قلّص من حدة التقلبات العشوائية التي ميزت الدورات السعرية السابقة، وعزز تماسك الأسعار حتى في أوقات الترقب السياسي والأمني.

إلى جانب العامل الجيوسياسي، تتشابك حركة الأسواق المشفرة بشكل وثيق مع توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى؛ حيث تدفع مؤشرات خفض أسعار الفائدة وتراجع عوائد السندات إلى تعزيز السيولة العالمية والبحث عن عوائد أعلى في الأصول البديلة.

في المقابل، يعكس التباين في أداء العملات البديلة مثل «إيثريوم» و«سولانا» و«إكس آر بي» تفاوتاً في أولويات المستثمرين؛ إذ تميل السيولة في أوقات التوتر إلى التمركز في «بتكوين» باعتبارها الأصل الأكثر أماناً وهيمنة داخل القطاع، في حين تتأثر باقي العملات بوتيرة التحديثات التقنية لشبكاتها، وتطور النزاعات القانونية مع الجهات التنظيمية، وحجم التدفقات الخاصة بكل منظومة بلوكتشين بشكل منفصل.