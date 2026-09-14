5 بنوك تتوقع رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأربعاء المقبل

تتوقع مؤسسات وبنوك استثمارية عالمية عدة أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) خلال اجتماعات شهر سبتمبر 2026 الأربعاء المقبل، وذلك بسبب استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة.

ورجحت بنوك «غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان» و«إتش إس بي سي» و«دويتشه بنك» و«بنك باركليز» رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر، مع توقع استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.

وأظهرت بيانات شهر أغسطس ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، فيما تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.