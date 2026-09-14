موجة بيعية تضرب أسهم الذكاء الاصطناعي

هبطت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي حول العالم خلال تعاملات يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر، بفعل تصريحات من قادة الشركات العاملة بالقطاع تطالب بإبطاء قدرات تطويره.

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي مقالاً يوم السبت داعياً فيه إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي. وقال أمودي: يحب إبطاء الوتيرة التي يتم بها تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي.

وأثار المقال إجماعاً نادراً بين قادة الشركات المنافسة لأنثروبيك. وقال رئيس OpenAI سام ألتمان إنه يتفق مع ما قاله أمودي حول حاجة شركات القطاع إلى مواكبة التطورات الرائدة.

كما اتفق الملياردير ورئيس سبيس إكس، إيلون ماسك، مع ما قاله أمودي.

وفي آسيا، هبطت أسهم شركتي الأوزن الثقيل في كوريا الجنوبية SK Hynix وSamsung Electronics بنحو 6% و4% على الترتيب. فيما تراجعت أسهم سوفت بنك - أحد أكبر المستثمرين في OpenAI - بنحو 10%.

أما في أوروبا، فقد انخفض سهم شركة الرقائق ASML بأكثر من 4%، ونوكيا بنسبة 5%، فيما هبط سهم Infineon بأكثر من 6%.

وفي أمريكا، تراجعت أسهم إنتل وإنفيديا وماكرون بنحو 6% و2% و5% على الترتيب.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنحو 0.6% إلى 7613 نقطة، كما انخفض ناسداك بنسبة 0.9% مسجلاً 26100 نقطة، فيما هبط داو جونز بنحو 0.3% إلى 52421 نقطة.