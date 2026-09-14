نيكاي يتراجع بضغط انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا



تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الاثنين، وتراجع المؤشر نيكاي متأثراً ​بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا بعد أن دعا قادة شركات ‌كبيرة في ​مجال الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة التطوير.

وانخفض المؤشر نيكاي 225 القياسي 0.81 % ليغلق عند 63492.99 نقطة بعد أن هبط بنسبة وصلت إلى 2 % في وقت سابق. وفي المقابل، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.74 % إلى 4058.21 نقطة.

وحث ⁠داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك يوم السبت شركات الذكاء الاصطناعي على إبطاء وتيرة تطوير قدرات النماذج، وهو رأي دعمه في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي كل من ‌سام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن إيه. آي وإيلون ماسك رئيس شركة إكس إيه. آي وديميس هاسابيس رئيس قسم ديب مايند التابع لجوجل. وقال ألتمان في ‌تصريح منفصل إن أوبن إيه. آي لن تقوم ‌بطرح أسهمها في عام 2026 وإنها ستركز على السلامة.

وذكر واتارو ‌أكياما محلل استراتيجيات الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية «في ضوء هذه المخاوف، أصبحت التوقعات بشأن نمو الأرباح محل شك بالنسبة ​للأسهم المتعلقة بأشباه الموصلات وتطوير البنية ​التحتية للذكاء الاصطناعي».

وتركز الأسواق أيضاً ⁠على اجتماعات بنوك مركزية مقررة هذا الأسبوع، مع توقعات كبيرة برفع كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان ​للفائدة. كما ⁠استمرت المخاوف الجيوسياسية مع ⁠استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في تعطيل شحنات الطاقة من الخليج.

وارتفع 158 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 66 ⁠سهماً، لكن الوزن الكبير لشركات التكنولوجيا أدى إلى انخفاض المؤشر بشكل عام.

وتصدرت مجموعة سوفت بنك المستثمر الرئيسي في أوبن إيه. آي قائمة الخاسرين على المؤشر نيكاي بانخفاض حاد وصل إلى 10.72 %، وهو أكبر هبوط للسهم في أكثر من شهرين. وتلاه في الانخفاض سهم كيوكسيا هولدنجز المتخصصة في صناعة الرقائق بنزول 6.37 % ​ثم سهم ريزوناك هولدنجز بواقع 5.98 %.

أما الأسهم التي سجلت أكبر المكاسب من حيث النسبة المئوية فكان سهم فوجيتسو الذي ارتفع 7.39 % وسهم إن. إي. سي الذي زاد 6.90 % وسهم ريكروت ​هولدنجز الذي صعد ‌6.35 %.