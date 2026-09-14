النفط يواصل تحقيق المكاسب على وقع المخاوف بشأن الإمدادات

سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا اليوم الاثنين، حيث وصل سعر خام برنت إلى 107 دولارات للبرميل، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي أججت المخاوف من تعطل إمدادات موارد الطاقة.

وارتفع خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 2,8% ليصل إلى 107,54 دولارات للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2,3% ليصل إلى 102,34 دولار.

وواصل النفط تحقيق مكاسب تضاف إلى تلك التي سُجلت الأسبوع الماضي بعد عودة الاسعار للارتفاع فوق مستوى 100 دولار.

وظل تركيز السوق منصبا بشكل كبير على الشرق الأوسط، حيث تهدد مخاوف أمنية جديدة طرق التصدير الرئيسية.