تآكل المدخرات يفرض العمل حتى الموت بأمريكا

تتزايد مخاوف الطبقة العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المستقبل المالي لمرحلة ما بعد العمل، حيث يرى قطاع واسع من المواطنين أن حلم التقاعد الآمن يبتعد شيئاً فشيئاً ليحل محله كابوس العمل المتواصل حتى نهاية العمر. وسلّط مقال حديث نشرته مجلة «فورتشن» الأمريكية الضوء على هذه الظاهرة المترسخة، موضحاً أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية غالباً ما يسود التشاؤم بشأن التقاعد، إلا أن البيانات والإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن أسوأ مخاوف الأمريكيين بدأت تتحول بالفعل إلى واقع ملموس، تمثل في العجز التام عن التوقف عن العمل أو تأمين دخل تقاعدي يكفي لتغطية تكاليف المعيشة المتصاعدة.

وتعكس هذه الأزمة المتفاقمة جملة من العوامل الاقتصادية المركبة التي ألمّت بالاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها معدلات التضخم المرتفعة التي أكلت المدخرات الشخصية، إلى جانب الارتفاع المتواصل في تكاليف الرعاية الصحية والسكن، وتراجُع كفاءة نظم الضمان الاجتماعي والتقاعد التقليدية.

ولم يعد التفكير في التقاعد يرتبط ببدء مرحلة جديدة من الراحة والاستجمام، بل أصبح يثير القلق والذعر لدى ملايين الموظفين الذين يجدون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر «إما تقليص مستويات المعيشة الحيوية بشدة، أو الاستمرار في الوظائف والأعمال الشاقة رغم تقدم السن وتراجع القدرة الصحية».

وقد أحدثت هذه المعطيات تفاعلاً واسعاً في أروقة الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث توالت التحليلات التي ترصد تداعيات هذه الأزمة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد؛ إذ ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الضغوط المباشرة الناتجة عن تراجع القوة الشرائية للعملة الائتمانية والمدخرات فرضت على فئات عمرية تجاوزت السادسة والستين إعادة التفكير في جدولهم الزمني لترك سوق العمل، بل والعودة إلى وظائف جزئية أو كاملة لتأمين متطلبات الحياة الأساسية.

من جانبها، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن أزمة التقاعد الحالية لم تعد تقتصر على أبناء الطبقات الفقيرة أو محدودة الدخل فحسب، بل امتدت لتطال أسر الطبقة المتوسطة التي وجدت أن استراتيجيات الاستثمار والادخار التقليدية لم تعد كافية لحمايتها من المتاهات الماليّة المتزايدة والارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات والرعاية الطبية.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن الضبابية التي تحيط بمستقبل صندوق الضمان الاجتماعي الفيدرالي وتوقعات استنزاف أصوله الحاكمة تشكل عاملاً أساسياً في تغذية منسوب الذعر لدى العمال الشباب وكبار السن على حد سواء، مما دفع الكثيرين إلى الاعتماد الكلي على مدخراتهم الفردية التي غالباً ما تظل غير كافية لمواجهة التقلبات الاقتصادية.

كما ركزت شبكة «سي إن إن» الاقتصادية على التداعيات النفسية والاجتماعية لهذه الظاهرة، مؤكدة أن شعور العمال بالاضطرار إلى «العمل حتى الموت» أصبح يلقي بظلاله على الإنتاجية العامة وسوق العمل، ويشكل ضغطاً مكثفاً على السياسيين والمشرعين لمراجعة شبكات الأمان الاجتماعي وفرض تدابير جديدة لحماية حلم التقاعد.

وفي ختام هذا الطرح يتضح أن أزمة التقاعد في الولايات المتحدة تجاوزت كسب النقاط السياسية لتتحول إلى معضلة هيكلية تحتم على صناع القرار إعادة هيكلة منظومة الرعاية الاجتماعية والسياسات الاستثمارية. فالبيانات المتواترة والمخاوف المتصاعدة تعكس تحولاً جذرياً في فلسفة العمل والتقاعد، وتضع الاقتصاد الأمريكي أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على توفير شبكة أمان تكفل للعيش الكريم لأجيال قضت عقوداً في خدمة بناء وتطوير المجتمع.