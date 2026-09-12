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البنك الوطني النمساوي يخفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري

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 عدّل البنك الوطني النمساوي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، متوقعاً أن يسجل اقتصاد النمسا نمواً بنسبة 0.5% للعام الجاري 2026، بانخفاض طفيف مقارنة بتوقعاته السابقة في يونيو الماضي عند مستوى 0.6%.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء النمساوية للربع الثاني، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق. وأشار خبراء الاقتصاد في البنك الوطني إلى تأثير موجة الجفاف ونقص هطول الأمطار خلال العام الجاري، الذي كلف النمو الاقتصادي بنسبة 0.1%، وفقاً لتقدير الخبراء.

وتوقع الخبراء حدوث زيادة في نمو الناتج المحلي بنسبة 1.3 % في عام 2027، تليها زيادة بنسبة 1.2% في عام 2028.

وحدّث البنك توقعاته للتضخم، حيث توقع أن يبلغ معدل التضخم 3.0% في العام الجاري 2026، منخفضاً عن النسبة السابقة البالغة 3.2%، وفي السنوات اللاحقة، كما توقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 2.3% في عام 2027 وإلى 2.2% في عام 2028.