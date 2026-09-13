«إنفيديا» تدرس استثمار 10 مليارات دولار في طرح «أنثروبيك»

تدرس شركة «إنفيديا» استثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك»، الذي قد يصبح الأكبر في تاريخ الطروحات العامة الأولية.

وتسعى «أنثروبيك» إلى جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار في الطرح، ما قد يقدر قيمة شركة الذكاء الاصطناعي بنحو تريليوني دولار، بحسب «رويترز».

وتجري الشركة محادثات مع «إنفيديا»، أكبر شركة مصنعة لمعالجات الذكاء الاصطناعي، لدخولها كمستثمر رئيس في الطرح.

وكانت «أنثروبيك» تتوقع أن يعادل حجم طرحها أو يتجاوز الطرح القياسي لشركة «سبيس إكس»، وفقاً لما أوردته «بلومبرغ» في أغسطس.