ترامب: قريبون من إبرام اتفاق تجارة مع كندا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب أن كندا حريصة على التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات ‌المتحدة، وأن ‌الاتفاق ​قد ‌يبرم قريباً ⁠جداً.

وكرر ترامب شكواه ​من معاملة ⁠كندا المزارعين الأمريكيين بشكل غير عادل، قائلاً: لا يمكنها فرض رسوم جمركية على مزارعينا.

ورداً ‌على ‌أسئلة وسائل ​إعلام ‌عقب اجتماعه ‌مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في دبلن قال ‌ترامب: كندا ترغب بشدة في إبرام اتفاق.

وأضاف: على كندا ⁠أن ⁠تعامل مزارعينا بشكل أفضل. لا يمكنها فرض رسوم جمركية على مزارعينا. وتابع: من المحتمل أن تشهدوا إبرام ​اتفاق ​مع كندا قريباً جداً.

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد قال إن بلاده لا تزال مستعدة للتوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الولايات المتحدة، رغم تصاعد التوترات بين البلدين وتبادل الإجراءات الجمركية عقب انهيار المحادثات التجارية الشهر الماضي.

وأوضح كارني أنه تحدث مع ترامب في الأيام الأخيرة، مؤكداً استمرار التواصل بين الجانبين رغم الخلافات بشأن شروط أي اتفاق تجاري جديد.

وأضاف أن كندا مستعدة دوماً لإبرام اتفاق عادل، موضحاً أن حكومته تعتقد بإمكان التوصل لاتفاق يخدم مصالح البلدين.

وتشهد العلاقات التجارية بين كندا وأمريكا توترات متزايدة منذ عودة ترامب للبيت الأبيض العام الماضي، في ظل خلافات بشأن الرسوم الجمركية وشروط التجارة بين البلدين.

وكان كارني قد أوقف المحادثات التجارية الشهر الماضي بعدما اعتبر العرض الأمريكي غير مقبول، قبل أن تفرض واشنطن رسوماً جمركية عقابية جديدة على كندا، لترد أوتاوا بإجراءات مماثلة.

ورغم ذلك أكد رئيس الوزراء الكندي أنه يتواصل بصورة منتظمة مع ترامب، قائلاً: أتحدث بانتظام مع الرئيس ترامب. لقد تحدثت إليه في الأيام الأخيرة.