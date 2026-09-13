ترامب: قريبون من إبرام اتفاق تجارة مع كندا

وكرر ترامب شكواه من معاملة كندا المزارعين الأمريكيين بشكل غير عادل، قائلاً: لا يمكنها فرض رسوم جمركية على مزارعينا.
وأضاف: على كندا أن تعامل مزارعينا بشكل أفضل. لا يمكنها فرض رسوم جمركية على مزارعينا. وتابع: من المحتمل أن تشهدوا إبرام اتفاق مع كندا قريباً جداً.
وأوضح كارني أنه تحدث مع ترامب في الأيام الأخيرة، مؤكداً استمرار التواصل بين الجانبين رغم الخلافات بشأن شروط أي اتفاق تجاري جديد.
وأضاف أن كندا مستعدة دوماً لإبرام اتفاق عادل، موضحاً أن حكومته تعتقد بإمكان التوصل لاتفاق يخدم مصالح البلدين.
وتشهد العلاقات التجارية بين كندا وأمريكا توترات متزايدة منذ عودة ترامب للبيت الأبيض العام الماضي، في ظل خلافات بشأن الرسوم الجمركية وشروط التجارة بين البلدين.
وكان كارني قد أوقف المحادثات التجارية الشهر الماضي بعدما اعتبر العرض الأمريكي غير مقبول، قبل أن تفرض واشنطن رسوماً جمركية عقابية جديدة على كندا، لترد أوتاوا بإجراءات مماثلة.
ورغم ذلك أكد رئيس الوزراء الكندي أنه يتواصل بصورة منتظمة مع ترامب، قائلاً: أتحدث بانتظام مع الرئيس ترامب. لقد تحدثت إليه في الأيام الأخيرة.