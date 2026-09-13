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الهند وروسيا تبحثان استخدام العملات الرقمية في مدفوعات التجارة

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وكالات
موسكو

أعلن رئيس أكبر بنك في روسيا أن البنك المركزي في بلاده يعمل مع بنك الاحتياطي الهندي على آلية لاستخدام العملات الرقمية في تسوية التجارة الثنائية، في خطوة من شأنها أن تمثل إنجازاً في جعل المدفوعات العابرة للحدود أسرع وأكثر كفاءة.

وذكر هيرمان غريف، الرئيس التنفيذي لـ«سبيربنك»: الأمر لا يزال في بدايته، لكننا نرى فرصاً هائلة للعملة الرقمية في جميع التسويات بين الدول. وأضاف أن العملات الرقمية ستشهد طلباً أكبر ونمواً أسرع.

وأطلقت روسيا عملتها الرقمية الصادرة عن البنك المركزي، وهي الروبل الرقمي، في الأول من سبتمبر من خلال بنوك ذات أهمية نظامية، بينها «سبيربنك» الخاضع لسيطرة الدولة.