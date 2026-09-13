النفط يسجل مكاسب أسبوعية كبيرة

حقق النفط مكاسب أسبوعية كبيرة خلال الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر، لترتفع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 8.65 % إلى 104.61 دولارات للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 9.37 % خلال الأسبوع، منهية التعاملات عند مستوى 100.05 دولار للبرميل.

جاءت هذه المكاسب مع تصاعد الاضطرابات المرتبطة بحرب إيران، ما عزز المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط في المنطقة، ولا سيما في ظل المخاطر التي تهدد حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل شؤون الطاقة في «يو.بي.إس»: بعض الأنباء التي تشير إلى احتمال إجراء محادثات جديدة في الشرق الأوسط قد أثرت على أسعار النفط. ما زلت أرى مخاطر على الأمد القصير تدفع صوب صعود أسعار النفط لكننا يجب أن نتوقع استمرار التقلبات الحادة في الأسعار أيضاً.