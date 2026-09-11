انتعاش «وول ستريت».. وأسهم أوروبا تصعد من أدنى مستوى في شهرين

​ارتفعت المؤشرات ‌الرئيسية للأسهم ​الأمريكية في بورصة «وول ستريت» الجمعة، لتتجه إلى إنهاء ⁠أسبوع صعب على صعود رغم أن البيانات ‌أظهرت تسارع وتيرة ارتفاع مؤشر ‌أسعار المستهلكين في أغسطس. وخلال التعاملات صعد مؤشر ‌داو جونز ‌الصناعي 140.4 نقطة، ​أو ‌1.14 ​%، إلى 52204.46 ⁠نقاط، وزاد مؤشر ستاندرد ​آند ⁠بورز 45.1 نقطة، ⁠أو 1.01 %، إلى 7636.75 نقطة، ومؤشر ناسداك 207.7 نقاط، ‌أو 1.11 % إلى 26289.414 نقطة.

وارتفعت أسعار المستهلكين في ​الولايات المتحدة خلال أغسطس، مع ​صعود أسعار البنزين بعد انخفاضها لشهرين متتاليين، ما عزز توقعات الأسواق المالية برفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل ⁠إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 % الشهر الماضي بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % في يوليو.

وخلال الاثني ‌عشر شهراً المنتهية في أغسطس، ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين 3.4 % بعد ‌تسجيل النسبة نفسها في يوليو.

وكان خبراء ‌اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ‌صعود مؤشر أسعار المستهلكين ‌0.4 % على أساس شهري، و3.4 % على أساس سنوي.

وباستثناء ​أسعار الأغذية ‌والطاقة المتقلبة، ​ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ⁠0.3 % الشهر الماضي بعد زيادة 0.2 % في يوليو.

وارتفع ما يُعرف ​بمؤشر ⁠أسعار ⁠المستهلكين الأساسي 2.4 % على أساس سنوي في أغسطس بعد زيادته 2.5 % ⁠في يوليو.

وتصاعدت احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل، وخلال الفترة المتبقية من العام، بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين. وجاء ذلك بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين في أغسطس أمس، إلى جانب قفزة أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، ما يشير إلى أن التضخم الذي ظل أعلى من مستوى 2 % المستهدف لمدة 5 سنوات ونصف، يتحرك مجدداً في الاتجاه الخاطئ، وأدى ذلك إلى ارتفاع احتمال زيادة الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل إلى 85.4 % من 72.4 % قبل صدور البيانات، و59.4 % قبل أسبوع، وفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش». كما رفع المستثمرون توقعات التشديد النقدي في اجتماع أكتوبر إلى قرابة 91 %، وفي اجتماع ديسمبر -الذي ينعقد بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس- إلى 96.6 %.

مكاسب أوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوياتها في شهرين، مدعومة بتراجع أسعار النفط، لكن الحذر بشأن الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط دفع البورصات الرئيسية في القارة العجوز إلى تسجيل خسائر أسبوعية.

وعند الإغلاق ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.82 %، وكاك الفرنسي 0.78 %.

كما زاد مؤشر ستوكس الأوروبي 0.49 %، وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.39 %.

ورغم تراجع النفط خلال تعاملات اليوم، تظل أسعار النفط أعلى من مستوى 100 دولار للبرميل، ما أبقى المخاوف التضخمية الناتجة عن صدمة إمدادات الطاقة قائمة، لا سيما في ظل تفاقم الوضع العسكري في الشرق الأوسط.

وتلقت الأسهم البريطانية دعماً من بيانات أظهرت تسارع نمو اقتصاد المملكة المتحدة في شهر يونيو، خلافاً لتوقعات استقرار الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير.

وبعد قرار المركزي الأوروبي، أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، توقع بنك «باركليز» زيادة أخرى في اجتماع ديسمبر مع استمرار ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

الأسهم العالمية

المؤشرات الأمريكية

داو جونز 1.15 %

ستاندرد آند بورز 1.02 %

ناسداك 1.13 %

الأسواق الأوروبية

داكس 0.82 %

كاك الفرنسي 0.78 %

ستوكس الأوروبي 0.49 %

فايننشال تايمز 0.39 %

بورصة طوكيو

نيكاي _1.93 %