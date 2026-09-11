صعود المؤشرات الأوروبية وسط مخاوف الزيادات الحادة في أسعار الفائدة



ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة، لكنها تتجه ​إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل متأثرة بارتفاع عوائد السندات والمخاوف حيال تشديد السياسات النقدية والزيادات الحادة في أسعار الفائدة قبل ⁠صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 637.60 نقطة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش.

وأغلق ‌المؤشر عند أدنى مستوى له في شهرين الخميس بعد أن رفع البنك ‌المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما ‌كان متوقعاً، وحذر من زيادة التضخم ‌مع ارتفاع أسعار ‌الطاقة في أعقاب الصراع المطول في الشرق الأوسط.

وتداول النفط ​فوق مستوى ‌100 ​دولار للبرميل لليوم الثالث ⁠على التوالي.

وأثار اتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى التشديد النقدي دعوات لرفع أسعار الفائدة ​مرة ⁠أخرى، ⁠في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية في أنحاء العالم.

وسيتركز اهتمام المستثمرين على بيانات ⁠مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، والتي قد توفر إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للأسهم، قفز ​سهم شركة (تكنوبروب) الإيطالية المتخصصة في اختبار أشباه الموصلات 4.7%، بعد أن سجلت شركة (تي.إس.إم.سي)، وهي من عملائها، إيرادات قوية في ​أغسطس.