بيانات أسعار المنتجين تضغط على «وول ستريت»

فتحت المؤشرات الرئيسية ‌للأسهم الأمريكية، اليوم الخميس، على انخفاض بعد أن عززت بيانات أسعار المنتجين ⁠لشهر أغسطس توقعات رفع سعر الفائدة ‌هذا الشهر، في حين دفع ‌تصاعد الصراع في الشرق ‌الأوسط أسعار ‌النفط لتتجاوز ‌100 دولار للبرميل.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر داو جونز ‌الصناعي 88.8 نقطة، ⁠أو 0.17 %، إلى 52291.85 نقطة، ⁠ونزل ⁠مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ⁠بمقدار 41.6 نقطة، أو 0.55 %، إلى 7594.74 نقطة، في حين تراجع مؤشر ‌ناسداك المجمع 232.3 نقطة، أو 0.88 %، إلى 26021.052 نقطة.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات ‌المتحدة في أغسطس بما يتماشى مع التوقعات، وسط انتعاش في تكلفة منتجات الطاقة.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع ⁠لوزارة العمل الأمريكية، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد ‌0.4 % الشهر الماضي بعد ارتفاع تم تعديله بالزيادة إلى 0.1 % في يوليو.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت ‌رويترز آراءهم ‌توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.4 %.

وفي الاثني ‌عشر شهراً المنتهية في ⁠أغسطس، صعد مؤشر أسعار المنتجين 5.4 %، مقارنة مع ⁠ارتفاع ⁠بلغ 4.8 % في يوليو.

وزادت أسعار الطاقة ⁠4.2 % خلال الشهر وسط ارتفاع أسعار النفط بسبب تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت أسعار الطاقة ‌لمدة شهرين متتاليين.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بالجملة 0.1 % بعد انخفاضها 0.9 % في يوليو.