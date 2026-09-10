المؤشرات اليابانية تعوض خسائرها وتغلق مرتفعة وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية



صعدت المؤشرات اليابانية وعوضت خسائرها، وأنهت تداولات الخميس على ارتفاع طفيف، في ظل تأثر معنويات المستثمرين جراء ارتفاع أسعار النفط، واستمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وعوض المؤشر نيكاي الخسائر التي تكبدها ​في وقت سابق من الجلسة، في ​حين ينتظر المستثمرون سلسلة من الأحداث المهمة في الأيام المقبلة، بدءاً من صدور بيانات التضخم الأمريكية، وصولاً إلى قرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية.

وأغلق نيكاي مرتفعاً 0.2 % عند 65270.95 نقطة، ليعكس انخفاضاً 0.8 % عند منتصف الجلسة، في رد فعل من المتعاملين ⁠على التراجع في وول ستريت خلال الليل، مع احتدام القتال في الشرق الأوسط. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 %، ليصل إلى 4054.58 نقطة.

وتجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، بعد أن ‌أعلنت إيران أنها هاجمت 10 سفن بالقرب من مضيق هرمز، عقب إغراق الولايات المتحدة خمس ناقلات نفط إيرانية.

وأثار ذلك مخاوف بشأن التضخم، وعزز التوقعات بأن البنوك المركزية على مستوى العالم ستضطر إلى تشديد سياستها النقدية.

وقال واتارو أكياما المحلل لدى نومورا للأوراق المالية، إن المستثمرين من المرجح أيضاً أن «يتخذوا موقفاً حذراً» قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية الجمعة، وقرار السياسة ​النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء المقبل، وقرار ​السياسة النقدية لبنك اليابان في 18 ⁠سبتمبر.

وقال أيضاً «نظراً لأن التوقعات بنمو قوي للأرباح بين الشركات اليابانية - لا سيما تلك العاملة في قطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات - ​لا تزال ⁠قائمة في الوقت ⁠الحالي، فمن الممكن أن نشهد بعض عمليات الشراء عند انخفاض الأسعار».

ومن بين الأسهم المتداولة على نيكاي، ارتفع 110 أسهم من أصل ⁠225، وانخفض 112، ولم يطرأ تغير يذكر على ثلاثة.

وكانت أسهم شركات الأوراق المالية والبنوك من بين أفضل أداء في القطاعات الفرعية، وعددها 33 في بورصة طوكيو، وارتفعت 2.5 % و2 % على الترتيب، مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة.

وتفوقت بعض الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق الإلكترونية في الأداء، وصعد سهم أدفانتست 3.3 %، وسهم ليزرتك 3 %.

وتعافت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية في أعقاب المكاسب التي سجلها المؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، الذي أصبح مقياساً للقطاع، بفضل شركات رقائق الذاكرة الكبرى، مثل إس.كيه هاينيكس وسامسونج إلكترونيكس.

وكان سهم نينتندو من بين أكبر ​الخاسرين على نيكاي، ‌بانخفاضه 4.9 %.