«أوبر» تسعى لجمع 5.2 مليارات دولار من أول طرح

تعتزم «أوبر تكنولوجيز» جمع 4.5 مليارات يورو (5.2 مليارات دولار) من خلال أول طرح لها لسندات مقومة باليورو ومقسمة إلى خمس شرائح، في أحدث خطوة تتخذها شركة أمريكية لتنويع مصادر تمويلها في أوروبا.

ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر قولها: تتوزع السندات ذات الفائدة الثابتة على آجال استحقاق تتراوح بين 3 أعوام و20 عاماً.

وذكرت أن الطرح لقي إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوزت الطلبات المقدمة حاجز 21 مليار يورو، ما دفع الشركة إلى خفض هوامش التسعير عن المستويات الاسترشادية الأولية إلى 45 نقطة أساس فوق سعر مبادلات الفائدة للشريحة الأقصر أجلًا، و170 نقطة أساس للشريحة الأطول.