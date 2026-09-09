تراجع المؤشرات اليابانية ونيكاي يغلق منخفضاً 0.19%



تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تداولات الأربعاء في وقت طغى فيه تفاقم الأزمة في ‌الشرق الأوسط ​على عودة الحماس تجاه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وظل المؤشر نيكاي مرتفعاً خلال معظم ساعات التداول، إذ صعد بنحو 0.8%، قبل أن يفقد زخمه ويتراجع 0.19%عند الإغلاق مسجلاً 65142.78 نقطة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.09% إلى 4046.64 نقطة.

وذكرت ماكي ساوادا، محللة الأسهم في نومورا سيكيوريتيز، أن أنباء عن توقيع شركة فيريزون صفقة بمليارات ‌الدولارات مع شركة كورنينج لتوريد ألياف بصرية عالية الكثافة ‌للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي عززت أداء أسهم شركات يابانية ‌لتصنيع الكابلات مثل فوجيكورا.

وأضافت «في ظل ‌تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط، ترتفع أسعار النفط الخام، ويبدو أن المخاوف بشأن تسارع ​التضخم تلقي بظلالها ‌على الأسهم اليابانية. ​من ناحية أخرى، تحقق أسهم ⁠شركات أشباه الموصلات والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أداءً قوياً».

وأظهر استطلاع شهري أجرته رويترز أن ثقة الشركات بين كبرى الشركات ​الصناعية ⁠اليابانية ارتفعت في ⁠سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2021، بدعم من الطلب القوي على أشباه الموصلات ومراكز البيانات.

وكانت حركة السوق ⁠متوازنة تقريباً، إذ ارتفع 113 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 110 أسهم، بينما ظل سهمان دون تغيير.

وهوى سهم شركة كيوا كيرين 5.88%، ليقود الخسائر على المؤشر، تليه شركة دي.إي.إن.إيه التي تراجعت 4.65%، ثم شركة ‌سوميتومو كورب التي خسرت 4.33%.

وقفز سهم شركة فوروكاوا إلكتريك 12.63%، ​ليقود المكاسب على المؤشر من حيث النسبة المئوية، تليها شركة توكاي كاربون التي ارتفعت 9.27% مسجلة أعلى إغلاق لها منذ أكتوبر 2018، وشركة فوجيكورا التي صعدت 8.07%.