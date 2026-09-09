تراجع المؤشرات الأوروبية وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية



انخفضت المؤشرات الأوروبية الأربعاء مع انتظار ​الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، في وقت تجاوزت ‌فيه أسعار ​خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما أثارته من مخاوف بشأن التضخم وأثرها السلبي على رغبة المستثمرين في المخاطرة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 646.84 ⁠نقطة، بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش. وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.5%، وخسر المؤشر فاينانشال تايمز في لندن 0.2%، ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6%.

وصعدت ⁠أسهم قطاع الطاقة بنسبة تقارب 1% مع تجاوز خام برنت 100 دولار، وهو المستوى الذي سجله آخر ​مرة ⁠في أواخر ⁠يوليو.

وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى إثارة المخاوف من التضخم من جديد، ما عزز التوقعات بأن البنوك ⁠المركزية قد تضطر إلى الإبقاء على سياسة التشديد النقدي لفترة أطول.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة غداً الخميس، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم ‌الأمريكية التي قد تؤثر في اتجاهات السوق في وقت لاحق من ​الأسبوع.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة أوتو وان جروب إس.إي 4.6% بعد استقالة كريستيان فالنتين من منصب المدير المالي للمنصة الألمانية لبيع السيارات المستعملة عبر ​الإنترنت.