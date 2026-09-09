النفط‬⁩ يتجاوز عتبة 100 دولار للمرة الأولى منذ 24 يوليو



تجاوزت أسعار النفط عتبة 100 دولار صباح الأربعاء، حيث أثارت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران المخاوف بشأن المزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.

أضافت العقود الآجلة لخام برنت، أكثر من 2٪ لتصل إلى 100.01 دولار للبرميل وهو اعلى مستوى منذ 24 يوليو الماضي.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي للتسليم في نوفمبر بنسبة 1.75٪ إلى 94.66 دولاراً للبرميل.

وقال لدان سترويفن، الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية في جولدمان ساكس: إن التصعيد في الصراع الأمريكي الإيراني، الآن في شهره السابع، يزيد من خطر ارتفاع أسعار النفط فوق 120 دولاراً للبرميل مع اشتداد الهجمات على الشحن.