الين يرتفع بأعلى مستوى في 7 أشهر

ارتفع الين، أمس، إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر ​مقابل الدولار، إذ واصل المتعاملون تصفية مراكز البيع على خلفية تزايد التوقعات برفع ‌بنك اليابان المركزي لأسعار ​الفائدة، في حين تراجع الدولار وسط انتظار صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع.

وزاد الين إلى 153.53 للدولار خلال التعاملات، متجاوزاً المستويات التي وصل إليها عندما تدخلت حكومة اليابان لدعم العملة في يوليو، ومسجلاً أقوى مستوى له منذ فبراير.

ويأتي ذلك إضافة إلى قفزة سجلها الين بلغت 1.2 بالمئة خلال جلسة تداول هادئة، الاثنين، وسط عطلة في الولايات المتحدة، لترتفع العملة اليابانية حتى الآن بنحو أربعة بالمئة عن مستوى حوالي 160 يناً للدولار الذي سجلته الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة ​من العملات الأخرى، ‌قليلاً إلى 98.83 وسط قوة ​الين.

وأدى ذلك إلى ارتفاع كل من ⁠اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.06 بالمئة، ليستقرا عند 1.1628 دولار و1.3549 دولار على الترتيب.

ويتجه تركيز السوق الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع، وهي آخر مجموعة من البيانات الرئيسة ​التي تصدر قبل اجتماع ⁠اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة ⁠من 15 إلى 16 سبتمبر، إذ يرى المتعاملون الآن احتمالاً بنسبة 60 بالمئة لرفع سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر في أعقاب تقرير الوظائف غير الزراعية الذي جاء أقوى ⁠من المتوقع بعد غد الجمعة .

كما يراقب المستثمرون التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتداعياتها على التضخم، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى ​0.5882 دولار، في حين استقر الدولار الأسترالي عند 0.7219 دولار.

واستقر اليوان الصيني في السوق الخارجية بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف سنة عند 6.708 مقابل الدولار، في انتظار صدور بيانات تجارية من المتوقع أن تظهر ​نمواً أسرع في صادرات البلاد ‌خلال شهر أغسطس.