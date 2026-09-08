تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط مخاوف التضخم



تراجعت المؤشرات الأوروبية الثلاثاء مع ​تنامي المخاوف حيال التضخم وإمدادات النفط ‌بفعل ارتفاع أسعار ​الخام في ظل احتمالات طول أمد الصراع في الشرق الأوسط، فيما تعرض سهم نوفارتس لضغوط بعد إعلان الشركة انتكاسة ثانية فيما يخص تطوير أدوية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 648.41 نقطة بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش. وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.3%، بينما استقر المؤشر فاينانشال تايمز 100 في ‌لندن، وانخفض كاك 40 الفرنسي 0.4%، وذلك عقب جلسة هادئة نسبياً الاثنين بسبب عطلة رسمية ‌في الولايات المتحدة.

وهبط سهم نوفارتس 8.8% بعد أن قالت شركة الأدوية السويسرية إن ‌اختباراً في مرحلة ‌متقدمة لعقار تطوره لم يحقق الهدف الرئيسي منه. وجاءت خيبة الأمل ​في أعقاب ‌انتكاسة أخرى ​حظيت بمتابعة واسعة أعلن عنها الاثنين عندما فشل عقارها التجريبي بيلاكارسن لعلاج الكوليسترول في تحقيق نتائج إيجابية في مرحلة متقدمة ​من التجارب.

وارتفعت ⁠أسعار النفط، ⁠إذ سجلت العقود الآجلة لخام برنت 98.5 دولاراً للبرميل بعد أن هددت إيران بالرد على أي ⁠هجمات جديدة عبر استهداف البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج، بما في ذلك المصالح الأمريكية المرتبطة بالنفط والغاز.

وارتفع سهم ساندوز 2.9% بعد أن قالت شركة الأدوية السويسرية إنها تهدف إلى ‌زيادة صافي مبيعاتها بأكثر من المثلين بين 2025 و2035.

وحسنت بوستي ​إيطالياني عرضها للاستحواذ على تيليكوم إيطاليا في مسعى للسيطرة على شركة الهواتف الإيطالية التي كانت تحتكر السوق في السابق. وانخفض سهم بوستي 0.2%.