تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط مخاوف التضخم

تراجعت المؤشرات الأوروبية الثلاثاء مع تنامي المخاوف حيال التضخم وإمدادات النفط بفعل ارتفاع أسعار الخام في ظل احتمالات طول أمد الصراع في الشرق الأوسط، فيما تعرض سهم نوفارتس لضغوط بعد إعلان الشركة انتكاسة ثانية فيما يخص تطوير أدوية.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 648.41 نقطة بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش. وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.3%، بينما استقر المؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن، وانخفض كاك 40 الفرنسي 0.4%، وذلك عقب جلسة هادئة نسبياً الاثنين بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.
وهبط سهم نوفارتس 8.8% بعد أن قالت شركة الأدوية السويسرية إن اختباراً في مرحلة متقدمة لعقار تطوره لم يحقق الهدف الرئيسي منه. وجاءت خيبة الأمل في أعقاب انتكاسة أخرى حظيت بمتابعة واسعة أعلن عنها الاثنين عندما فشل عقارها التجريبي بيلاكارسن لعلاج الكوليسترول في تحقيق نتائج إيجابية في مرحلة متقدمة من التجارب.
وارتفعت أسعار النفط، إذ سجلت العقود الآجلة لخام برنت 98.5 دولاراً للبرميل بعد أن هددت إيران بالرد على أي هجمات جديدة عبر استهداف البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج، بما في ذلك المصالح الأمريكية المرتبطة بالنفط والغاز.
وارتفع سهم ساندوز 2.9% بعد أن قالت شركة الأدوية السويسرية إنها تهدف إلى زيادة صافي مبيعاتها بأكثر من المثلين بين 2025 و2035.
وحسنت بوستي إيطالياني عرضها للاستحواذ على تيليكوم إيطاليا في مسعى للسيطرة على شركة الهواتف الإيطالية التي كانت تحتكر السوق في السابق. وانخفض سهم بوستي 0.2%.