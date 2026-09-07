هل يعيد «الفائض الصيني» تشكيل خريطة التجارة الدولية؟

تُحذر أوساط تجارية واقتصادية دولية من تبعات الهيكل الصادري الصيني الحالي الذي يتدفق بأسعار رخيصة وبأحجام هائلة نحو الأسواق العالمية، مؤكدة أن هذه الصدمة الصادراتية تدفع الاقتصاد العالمي نحو نقطة حرج تفرض على واشنطن التحرك لتفادي تفاقم الفوضى التجارية.

وعلى الرغم من حزمة التعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أثارت مخاوف واسعة في الأسواق وداخل وول ستريت، فإن الاستراتيجية التجارية لبكين ومواصلة تدفق سلعها بأسعار منخفضة باتت تشكل ضغطاً متزايداً على تنافسية القطاعات الصناعية لدى الشركاء الدوليين.

وفي هذا السياق، تسلط القراءة الاقتصادية المنشورة عبر مجلة «فورتشن» الضوء على تعقد المشهد القائم، لا سيما بعد المباحثات والجولة المشتركة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في حديقة تشونغنانهاي ببكين في مايو 2026.

ورغم اللقاءات والمساعي الرامية لضبط مسار العلاقات الثنائية، فإن الاختلالات الهيكلية في حركة التبادل التجاري لا تزال تلقي بظلالها على أسواق الطاقة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية.

وأحدثت هذه التطورات موجة واسعة من ردود الفعل في وسائل الإعلام العالمية، إذ أبرزت الصحافة الأمريكية والتحليلات الاقتصادية الصادرة في واشنطن ونيويورك أن الفائض التصديري الصيني القائم على دعم حكومي وتكلفة إنتاج منخفضة يضع واشنطن في موقف يتطلب إعادة تشكيل السياسات الجمركية للحد من الشحن غير المباشر وإعادة توجيه البضائع عبر دول ثالثة.

وفي المقابل، أبدت وسائل الإعلام الأوروبية والدوائر الاقتصادية في العواصم الأوروبية قلقاً بالغاً من تحول الأسواق الأوروبية إلى مقصد رئيسي للبضائع والمنتجات الاستهلاكية الصينية التي باتت تواجه عوائق دخول مشددة في السوق الأمريكية، ما يحتم على المفوضية الأوروبية مراجعة أطر الحماية الجمركية والتوازنات التجارية لمواجهة هذه الضغوط وتفادي موجات جديدة من الانكماش والتنافسية غير المتكافئة، وتُظهر القراءات التحليلية والتغطيات الاقتصادية أبعاد أزمة الصادرات والتعريفات الجمركية بين واشنطن وبكين.