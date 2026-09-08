«شي إن» تفقد 5 مليارات دولار منذ الإدراج

فقدت «شي إن غلوبال هولدينغز» نحو 5 مليارات دولار من قيمتها السوقية منذ طرحها العام الأولي، بعدما أنهت واحداً من أسوأ الأسابيع الافتتاحية التي أعقبت إدراجاً كبيراً في هونغ كونغ.

وحتى بعد ارتفاع السهم 3.2 % أمس، في أول مكسب له منذ الطرح العام الأولي، أغلق منخفضاً 19 % عن سعر الطرح البالغ 48.56 دولار هونغ كونغ.

ويعد ذلك ثاني أسوأ أداء خلال أول 5 جلسات بين الشركات التي جمعت ما لا يقل عن مليار دولار عبر إدراج في هونغ كونغ، بعد هبوط سهم «بايدو» بنسبة 19.9 %، وفق بيانات بلومبرغ. وانخفضت القيمة السوقية للشركة إلى 21 مليار دولار من قرابة 26 مليار دولار.