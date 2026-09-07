تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط ارتفاع عوائد السندات السيادية



تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات الإثنين، بضغط ارتفاع عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، وسجلت الأسهم الأوروبية أداءً ضعيفاً، ​بعدما أدى ارتفاع أسعار النفط عقب الهجمات الجديدة بين ‌الولايات المتحدة ​وإيران إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم وتعزيز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 649.17 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش. وتراجع ⁠المؤشر السويسري 1.2%. ونزل سهم شركة نوفارتس 3.3% بعد أن فشل عقارها التجريبي (بيلاكارسن) في تحقيق هدف رئيسي بتجربة سريرية في مرحلة متأخرة.

واستقر المؤشر داكس ‌الألماني، متماشياً إلى حد بعيد مع بورصات أخرى في المنطقة. وأظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن ‌حزب (البديل من أجل ألمانيا) صعد إلى المركز الأول ‌في انتخابات ولاية سكسونيا، التي جرت أمس ‌الأحد، بحصوله على 44 بالمئة ‌من الأصوات، ما شكل ضربة قوية للمستشار فريدريش ميرتس.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 1.2%، متأثرة بارتفاع ‌أسعار النفط. وصعدت ​العقود الآجلة لخام برنت بأكثر ⁠من دولار للبرميل مع تصاعد المخاوف من تعرض إمدادات الشرق الأوسط لاضطرابات طويلة الأمد بسبب الهجمات المتبادلة بين الولايات ​المتحدة وإيران ⁠على سفن في ⁠مضيق هرمز ومناطق أخرى.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، ما عزز توقعات زيادة التشديد النقدي.

ومن المتوقع ⁠على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الخميس.

وستتجه الأنظار في وقت لاحق من الأسبوع إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بعد أن عزز تقرير ‌قوي عن الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة هذا ​الشهر.

وسيتابع المستثمرون أيضاً البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو للربع الثاني المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم. وقد تكون أحجام التداول أقل من المعتاد مع إغلاق البورصة الأمريكية بمناسبة ​عطلة رسمية.