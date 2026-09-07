ارتفاع المؤشرات اليابانية بدعم أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي



صعدت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الاثنين، بدعم أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي، وأنهى المؤشر نيكاي الياباني التداولات ​مرتفعاً بأكثر من 2 %، بدعم من أسهم شركات ​الرقائق الإلكترونية والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في أعقاب المكاسب التي سجلتها أسهم شركات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وصعد نيكاي 2.12 %، إلى 66399.84 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 28 أغسطس. ⁠كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.55 % إلى 4125.8 نقطة.

وقال مامورو شيمودي الخبير الاستراتيجي لدى شركة ريسونا لإدارة الأصول «مع قيام وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على ما يبدو بكبح عوائد السندات ووقف انخفاض الين، تقلصت تقلبات السوق». وأضاف أن هذا عزز إقبال مستثمري الأسهم على المخاطرة.

وزاد سهم أدفانتست المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق الإلكترونية، وشركة طوكيو إلكترون المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق الإلكترونية بنسبة تزيد على 4 % لكل منهما. وقفز سهم مجموعة سوفت بنك ​للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 11.22 ​%. وصعد سهم كيوكسيا لتصنيع الذاكرة ⁠9.31 %.

وانخفضت الأسهم في وول ستريت يوم الجمعة، بعد أن دعم تقرير قوي عن الوظائف احتمالية قيام مجلس ​الاحتياطي ⁠الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ⁠برفع أسعار الفائدة هذا الشهر، لكن مؤشر أشباه الموصلات ارتفع 3.4 %.

وارتفع سهم كوكوساي إلكتريك 7.64 %، بعد أن ⁠أعلنت صحيفة نيكاي يوم الجمعة، أنه سيتم إضافة الشركة المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية إلى المؤشر القياسي، اعتباراً من أكتوبر، في إطار عملية دورية لإعادة التنظيم.

وتراجع سهم مجموعة سوني المصنعة للكاميرات ومعدات الصوت ‌2.7 %.

وهبطت أسهم المصارف، إذ انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية، وسهم مجموعة ​سوميتومو ميتسوي المالية 1.96 % و1.51 % على التوالي.

ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسة لبورصة طوكيو، ارتفع 40 %، وانخفض 56 %، ​وظل 2 % دون تغيير.