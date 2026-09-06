الذكاء الاصطناعي شرط جديد لتوظيف المصرفيين الشباب في «يو بي إس»

يشترط بنك يو بي إس (UBS) على المتقدمين لشغل وظائف مصرفية للمبتدئين إثبات إلمامهم بالذكاء الاصطناعي كجزء من متطلبات التوظيف، في مؤشر على الدور الذي تؤديه التكنولوجيا في إعادة تشكيل عمليات توظيف الخريجين لدى بعض أكبر المقرضين في أوروبا.

وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، يطلب البنك السويسري من الخريجين والمتدربين المحتملين الذين سينضمون إلى قطاعي الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في عام 2027 إظهار قدرتهم على استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل «تحسين النتائج وزيادة الكفاءة».

ويأتي هذا الشرط الجديد إلى جانب المتطلبات التقليدية، مثل أن يكون المتقدم على مسار للحصول على درجة جامعية بتقدير 2.1، ما يجعل يو بي إس واحداً من أولى المؤسسات المالية الكبرى التي تشترط صراحة الإلمام بالذكاء الاصطناعي للمصرفيين المبتدئين.

وتبرز هذه الخطوة كيف أصبحت مهارات الذكاء الاصطناعي شرطاً مسبقاً للوظائف المصرفية التقليدية، إلى جانب وظائف التكنولوجيا والبيانات، مع توسع البنوك في استخدام هذه الأدوات لتنفيذ المهام الروتينية التي كان يتولاها الموظفون المبتدئون تاريخياً، بدءاً من التحليل المالي والبحوث، وصولاً إلى إعداد العروض التقديمية للعملاء.

وقال شخص مطلع على خطوة "يو بي إس" إن أسئلة حول «إتقان» الذكاء الاصطناعي ستضاف إلى مقابلات التوظيف الخاصة بالمتدربين والخريجين، بهدف اختبار كيفية استخدام المرشحين لهذه التكنولوجيا.

كما طلب بنك سانتاندر الإسباني صراحةً «مستخدمين متقدمين للذكاء الاصطناعي» لبعض برامج الخريجين في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وفقاً لإفصاحات الشركة.

وتأتي هذه المتطلبات الجديدة في ظل تحذيرات من خسائر واسعة في الوظائف داخل القطاع المصرفي، مع إتاحة التطورات في التكنولوجيا الجديدة للبنوك إمكانية أتمتة المزيد من المهام.

وكان محللو مورجان ستانلي قد توقعوا مؤخراً أن يكون أكثر من 200 ألف وظيفة مصرفية في أوروبا مهددة خلال السنوات الخمس المقبلة، مع توسع المقرضين في استخدام الذكاء الاصطناعي وإغلاق المزيد من الفروع.

وحذر بعض المسؤولين التنفيذيين من ضرورة ضمان استمرار تعلم الموظفين المبتدئين أساسيات العمل المصرفي مع تولي التكنولوجيا المزيد من المهام الروتينية.

وقال كونور هيليري، الرئيس المشارك لبنك جيه بي مورجان تشيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، خلال قمة فايننشال تايمز المصرفية العالمية في ديسمبر، إن على البنوك أن تكون «حذرة للغاية» حتى لا يفقد الموظفون «فهماً للأساسيات والمبادئ الجوهرية».

وأضاف أن جيه بي مورجان يحاول تحقيق توازن بين استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع المهام الأساسية وتدريب الموظفين المبتدئين على المهارات المصرفية الأساسية التقليدية.

ويجرب يو بي إس نفسه التكنولوجيا بطرق جديدة، من بينها إنشاء صور رمزية لمحللين يمكنها تقديم عروض فيديو للعملاء، وهي خطوة قال البنك إنها ستتيح للموظفين التركيز على مهام أكثر إنتاجية.

وقال شخص مطلع على خطوة البنك إن شرط إتقان الذكاء الاصطناعي سينطبق أيضاً على وظائف أخرى أُعلن عنها حديثاً في مختلف أنحاء يو بي إس.

وقال يو بي إس «نراجع باستمرار معايير التوظيف لدينا لضمان أنها تعكس المهارات التي نحتاج إليها. ومع إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل الخدمات المالية بشكل جوهري، أصبحت قدرات الذكاء الاصطناعي والخبرات المتعلقة بها جانباً مهماً من جوانب النجاح المهني في المستقبل، ومن ثم أصبحت من معايير التوظيف ذات الصلة».

وأضاف البنك «الإلمام بالذكاء الاصطناعي يكمل، ولا يحل محل، المهارات الأكاديمية والتحليلية والتواصلية التي تظل أساسية في نهجنا لتوظيف المواهب».