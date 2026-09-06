«فوكسكون» تتوقع أداء يفوق التوقعات بالربع الثالث

تتوقع شركة «فوكسكون» التايوانية أن يتجاوز أداؤها خلال الربع الثالث من العام توقعات السوق، مدفوعاً باستمرار قوة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، رغم تحذيرها من تأثير حالة عدم اليقين الناجمة عن التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية.

وقالت الشركة إن الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دخول منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات موسم الذروة في النصف الثاني من العام، سيدعم تحسن عملياتها خلال الربع الثالث.

وأضافت أن مستوى وضوح الرؤية بشأن أداء الربع الثالث تحسن مقارنة بالشهر السابق، متوقعة أن يتجاوز الأداء الإجمالي توقعات السوق، من دون تقديم توقعات رقمية محددة.

وتعد «فوكسكون» من أكبر الشركات المستفيدة من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، إذ تصنع خوادم لشركة إنفيديا، كما تعد مورداً رئيسياً لشركة أبل.