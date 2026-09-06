النفط يسجل مكاسب أسبوعية

سجلت أسعار النفط مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع عودة الصدامات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 96.28 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع، مسجلة مكاسب أسبوعية بنسبة 8 %.

كذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 91.48 دولاراً، بمكاسب أسبوعية نحو 10 %. ويبدو أن موجة صعود النفط الحالية مدفوعة في معظمها بالحالة المعنوية والخوف.

ورفع سيتي توقعاته لمتوسط سعر ​خام برنت للربع الثالث من 80 دولاراً إلى 86 دولاراً للبرميل، قائلاً إن إعادة فتح مضيق هرمز تستغرق وقتا أطول مما كان متوقعاً في السابق.

ورفع محللون من إيه.إن.زد أيضاً توقعاتهم لأسعار خام برنت إلى 95 دولاراً للبرميل على المدى القصير، في ظل مخاطر ارتفاع الأسعار في حال احتدام ​الصراع في الشرق الأوسط.