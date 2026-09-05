ترامب يضغط لخفض أسعار الفائدة

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، مهدداً بوقف التجارة مع الدول التي تحقق فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، في تصعيد جديد لضغوطه على بنك الاحتياطي الأمريكي.

وقال ترامب في منشور عبر «تروث سوشيال»، أمس، إن بيانات الوظائف الأخيرة جاءت أفضل بكثير من التوقعات، ودعا الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، معتبراً أن قوة الاقتصاد وتحسن الجدارة الائتمانية يبرران خفض تكاليف الاقتراض.

وأضاف أن أمريكا يجب أن تتمتع بأدنى معدل فائدة بين دول العالم، كما كان الحال في السابق، وأن الدول التي تحقق فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة لن تتمتع بوضع مالي متميز إذا لم توافق واشنطن على استمرار تلك الفوائض.

وهدد الرئيس الأمريكي بوقف التجارة مع الدول التي تحقق الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها، قائلاً إن ذلك سيكون أفضل من فرض الرسوم الجمركية، ومشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يضع الولايات المتحدة في موضع غير عادل.