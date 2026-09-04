تباين المؤشرات الأوروبية قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية



تباين أداء المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة ​قبل صدور بيانات عن الوظائف في ‌الولايات ​المتحدة تحظى بمتابعة دقيقة، بينما ارتفعت أسهم فولكسفاجن بعد أن أعلنت شركة السيارات عن خطة تحول رئيسية تتضمن خفض 50 ألف وظيفة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 648.67 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. لكن المؤشر داكس الألماني ارتفع 0.1% وهبط المؤشر فاينانشال تايمز ‌البريطاني 0.1% ونزل كاك الفرنسي 0.2%.

وقفز سهم فولكسفاجن 6% بعد أن ‌توصل مجلس الإشراف في أكبر شركة لصناعة ‌السيارات في أوروبا إلى اتفاقية إعادة ‌هيكلة حالت دون تصعيد ‌الموقف مع النقابات العمالية ومساهمي الشركة.

وزاد المؤشر الفرعي لقطاع ​تصنيع السيارات ‌1.1%.

ويترقب ​المستثمرون صدور تقرير الوظائف ⁠غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أغسطس للحصول على مؤشرات جديدة حول مسار السياسة ​النقدية ⁠لمجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وأدى التصعيد الأحدث في الأزمة بالشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، ما أثار ⁠مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية وأدى إلى عمليات بيع مكثفة في الأسهم والسندات العالمية في الأسابيع القليلة الماضية.

وارتفعت أسعار النفط الجمعة، متجهة نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية ‌منذ منتصف يوليو، مع تداول خام برنت بسعر ​يقترب من 96 دولاراً للبرميل. وهبط المؤشران الفرعيان لشركات الصناعات الكيماوية والقطاع المصرفي بنسبة واحد بالمئة تقريباً ما ضغط على المؤشر الأوروبي.